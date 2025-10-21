Haberler

Fransa'da Paraşüt Etkinliğinde Irkçı Provokasyon

Güncelleme:
Fransa Paraşüt Federasyonu, bir kulüp etkinliğinde katılımcıların Ku Klux Klan kıyafetleri giymesi ve yüzlerini siyaha boyaması nedeniyle savcılığa şikayette bulundu. Olayla ilgili disiplin süreci başlatıldı.

Fransa Paraşüt Federasyonu, bir paraşüt kulübünün düzenlediği etkinlikte katılımcıların ırkçı örgüt Ku Klux Klan'ın (KKK) kıyafetlerini giymesi ve bazı kişilerin yüzlerini siyaha boyamasının ardından şikayetçi oldu.

Ulusal basındaki haberlere göre, Fransa'nın Aube vilayetindeki Brienne-le-Chateau kasabasındaki bir paraşüt kulübü 18 Ekim'de bir etkinlik düzenledi.

Etkinliğe katılan 5 kişi, ırkçı Ku Klux Klan (KKK) örgütünün kıyafetlerini giydi ve yakılan büyük bir ateşin önünde yüzleri siyah renge boyalı 3 kişiyi "boğuyormuş" taklidi yaptı.

Fransa Paraşüt Federasyonu olayla ilgili savcılığa şikayette bulundu.

Sosyal medyada kısa süreliğine yansıyan olaya ait görüntü kaydını değerlendiren Fransa Paraşüt Federasyonu Başkanı Yves-Marie Guillaud, "Burada, son derece ürpertici derecede gerçekçi bir sahne sergilediler." diyerek, etkinlikte yapılan taklit sahnesinin "son derece korkunç olduğunu" vurguladı.

Kimsenin bu duruma müdahale etmemiş olmasından duyduğu üzüntüyü dile getiren Guillaud, görüntüde yer alan 8 kişi ve o sahneyi çeken 1 kişi hakkında, "Gücümün yettiği her şeyi yapmaya karar verdim. Fransa'daki tüm okullara (paraşüt kulüpleri) 9 katılımcıya 3 ay süreyle atlama yasağı getirildiğini bildirdim." dedi.

Söz konusu 9 kişinin durumlarının, ilgili federasyonun kurumları tarafından değerlendirmesi için Fransa Paraşüt Federasyonu Disiplin Kurulu'na toplantı için çağrılar gönderildiğini kaydeden Guillaud, bir jandarmanın olaya karışan kişilerin iletişim bilgilerini almak için kendisiyle iletişime geçtiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
