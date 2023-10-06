Fransa'da otobüs şoförlerinin grevi toplu ulaşımı aksattı

Fransa'nın Ile-de-France bölgesinde otobüs şoförlerinin yaklaşık 4 haftadır devam eden grevi, toplu taşımada aksamalara neden oldu.

Fransa'nın Ile-de-France bölgesinde otobüs şoförlerinin yaklaşık 4 haftadır devam eden grevi, toplu taşımada aksamalara neden oldu.

Paris'in de içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesine bağlı Vesinet, Montesson ve Chatou'da otobüs şoförlerinin çalışma koşullarının düzeltilmesi ve teşvik primi talebiyle 12 Eylül'de başlattıkları grev sürüyor.

Grev nedeniyle Ile-de-France'daki 9 otobüs hattında ulaşım aksadı.

Öte yandan, sürücülerle işveren şirket arasındaki görüşmelerde henüz ilerleme kaydedilmedi.