Fransa'da otelde el yapımı bomba yapmaya çalışan kişi gözaltına alındı
Fransa'nın Ile-de-France bölgesine bağlı Roissy-en-France kentinde bir otelde el yapımı bomba yapmaya çalıştığı sırada yaralanan kişi, gözaltına alındı. Yüzünde ve kolunda ciddi yaralar oluşan kişi hastaneye kaldırıldı. Fransa Ulusal Terörle Mücadele Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
Fransa'nın Ile-de-France bölgesine bağlı Roissy-en-France kentinde bir otelde el yapımı bomba yapmaya çalıştığı sırada yaralanan kişi, gözaltına alındı.
Ulusal basındaki haberlere göre, Roissy-en-France'da bir otelde 26 yaşındaki Rus-Ukrayna vatandaşı, el yapımı bomba yapmaya çalıştığı sırada yaralandı.
Yüzünde ve kolunda ciddi yaralar oluşan kişi olay yerine intikal eden ilk yardım ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Fransa Ulusal Terörle Mücadele Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.