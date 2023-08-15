Fransa'da Orman Yangını: 3.000 Kişi Tahliye Edildi

PARİS, 15 Ağustos (Xinhua) -- Fransa'nın güneyindeki Doğu Pireneler bölgesine bağlı Saint-Andre komünü yakınlarındaki şiddetli orman yangını nedeniyle 3.000'den fazla kişi tahliye edildi.

Fransız haber kanalı BFMTV'nin yerel itfaiyeye dayandırdığı haberine göre, yangın Pazartesi günü yerel saatle 17.15 sularında çıktı.

Yerel itfaiyecilere göre yaklaşık 530 hektarlık alan kül oldu ve civardaki 3.000'i aşkın kişi tahliye edildi.

Saat 21.00 sularında düzenlenen basın toplantısında konuşan bölge valisi Rodrigue Furcy, durumun "iyileşmeye" başladığını ancak yangının henüz "tamamen" kontrol altına alınamadığını söyledi.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ise yangını kontrol altına almak için 13 uçak ve 3 helikopter ile 500'den fazla itfaiyecinin seferber edildiğini belirtti.

İçişleri Bakanlığı'na göre Fransa'da 2022 yılında 72.000 hektarlık alan yandı.