Fransa'da öldürülen Türk öğrenci Akın Genç için okulunda anma töreni düzenlendi

Fransa'da okuldan eve dönerken başından vurularak öldürülen 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Trabzonlu Akın Genç için okulunda anma töreni gerçekleştirildi.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Ulusal Mimarlık Okulunda (ENSA) düzenlenen anma törenine, Genç'in ailesi ve yakınları, Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu Taner Buzol, ENSA Direktörü Jean-Baptiste de Froment ile okuldaki çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı.

Froment, törende, Genç'in okulda çok sevildiğini, çalışkan ve yardımsever bir öğrenci olduğunu ve "Mimar Akın" olarak anıldığını anlattı.

Trabzonlu Genç'in memleketine olan bağlılığını, futbola ve müziğe olan sevgisini vurgulayan Froment, "Bize yazarak bizi desteklediğini söyleyen (Fransa) Kültür Bakanımıza (Rima Abdul Malak'a) da teşekkür ediyorum." dedi.

Duygulu anların yaşandığı törenin ardından ailesi ve arkadaşları Genç'in öğretim gördüğü sınıf, amfi, kütüphane ve okulun tarihi "Onur Amfisi"ni ziyaret etti.

Genç'in resmedildiği tablo da ailesine takdim edildi.

"İmkan verilseydi çok büyük bir mimar olabilirdi"

AA muhabirine konuşan Genç'in okuldaki yakın arkadaşlarından Jessica Maelie Cheral, okulun ilk senesi tanıdığı Genç'in kendisine ilk tanıştıklarında yemek ısmarladığını, çok iyi ve zeki bir insan olduğunu söyledi. Cheral, "İmkan verilseydi çok büyük bir mimar olabilirdi" diyerek, en iyi arkadaşı Genç'i özlediğini dile getirdi.

ENSA okulunda öğrenci Andreas Floras, birlikte farklı derslere katıldıkları Genç'in yardımsever, sağduyulu ve cömert bir kişi olduğunu ve ölümünün herkesi şoke ettiğini belirtti. Floras, kardeşi gibi gördüğü Genç'in kimse hakkında kötü bir söz söylemediğini de ifade etti.

Genç'in okuluna 1,5 saatlik mesafede yaşamasına rağmen örnek bir öğrenci olduğunu vurgulayan Floras, arkadaşının mimarlık okuluna girebilmek için çok çalıştığını kaydetti.

Olay

Paris'te Ulusal Mimarlık Okulunda (ENSA) öğrenim gören Genç, 15 Aralık 2022'de okuldan dönerken ailesiyle yaşadığı kent Aulnay-sous-Bois'da başından vurularak hayatını kaybetmişti.