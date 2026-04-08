Rapor: Fransa'da öğrenci sayısı 2035'e kadar 1,7 milyon azalabilir

Fransa Eğitim Bakanlığı, ülke genelinde 2035 yılına kadar yaklaşık 1,7 milyon öğrencinin kaybolabileceğini açıkladı. Demografik değişiklikler nedeniyle eğitim sisteminin yeniden gözden geçirilmesi gerekeceği vurgulandı.

Yerel medyadaki haberlere göre, Fransa Eğitim Bakanlığının yayımladığı planlama raporunda, ülkedeki öğrenci sayısının gelecek yıllardaki durumu hakkında değerlendirmelere yer verildi.

Ülkede, 2035'e kadar öğrenci sayısının yaklaşık 1,7 milyonuna denk gelen yüzde 15'inin azalacağı tahmin edilen raporda, bu azalmanın temel sebebinin demografik değişiklik olduğu kaydedildi.

Raporda, Fransa'da geçen yıl 645 bin bebeğin doğduğu aktarılarak, doğum oranlarının bir önceki yıla kıyasla yüzde 2,1; 2010 yılına kıyasla da yüzde 24 düştüğü belirtildi.

Eğitim Bakanı Edouard Geffray, raporla ilgili basına verdiği demeçte, tüm eğitim sisteminin öğrenci sayısındaki azalmadan etkileneceğini ve bu durumun bölgesel eğitim imkanlarının uzun vadede yeniden düşünülmesini gerekli kılacağını vurguladı.

Geffray, Paris'te 9 yılda öğrenci sayısının 3'te 1 oranında azalacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geçici ateşkese ilk yorum

Erdoğan'dan ateşkese ilk yorum! Bir uyarısı bir de teşekkürü var
Üsteğmenin şüpheli ölümü! Sevgilisi koridorda korkunç manzarayla karşılaştı

Üsteğmenin şüpheli ölümü! Sevgilisi evde korkunç manzarayla karşılaştı
100 milyonluk kundaklamayı bakın kim üstelendi! Yeni tehditleri de var

100 milyonluk kundaklamayı bakın kim üstelendi! Yeni tehditleri de var
Real Madrid gece yarısı karıştı: Arda Güler bu takımdan derhal ayrıl

Real Madrid gece yarısı karıştı: Arda Güler bu takımdan derhal ayrıl
Konsolosluk saldırısında gözaltı sayısı arttı! Polisler hakkındaki sözlere soruşturma

Polislerimiz için kullanılan skandal ifadeler için harekete geçildi

Üsteğmenin şüpheli ölümü! Sevgilisi koridorda korkunç manzarayla karşılaştı

Üsteğmenin şüpheli ölümü! Sevgilisi evde korkunç manzarayla karşılaştı
Öğretmene tayin isteten şiddet! Ders sırasında sınıfı bastı

Öğretmene tayin isteten şiddet! Ders sırasında sınıfı bastı
Bir rezillik daha! Dev maç öncesi yine aynı skandal sloganı attılar

Bir rezillik daha! Yine aynı skandal sloganı attılar