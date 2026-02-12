Fransa'da Nils Fırtınası nedeniyle 900 bin hane elektriksiz kaldı

Fransa'da etkili olan Nils Fırtınası nedeniyle 900 bin hanede elektrik kesildi.

Fransız meteoroloji servisi Meteo-France'a göre, ülkede sert rüzgar, sel ve çığ riski nedeniyle 5 vilayet için kırmızı, 29 vilayet için ise turuncu alarm verildi.

Öte yandan gece saatlerinde rüzgarın hızı ülkenin güneybatısında saatte 162 kilometreye ulaştı.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Nils Fırtınası'nın ülkenin güneybatısında etkili olduğunu belirtti.

Nunez, araçlarının üzerine ağaç düşmesi sonucu Landes vilayetinde bir kişinin hayatını kaybettiğini, Castelsarrasin kentinde ise bir kişinin ağır yaralandığını aktararak vatandaşları dikkatli olmaya ve yerel güvenlik talimatlarına uymaya çağırdı.

Fransa'nın elektrik altyapısı ve bakımından sorumlu kuruluşu Enedis'ten yapılan açıklamada, Nils Fırtınası nedeniyle ülkede 900 bin hanede elektrik kesintisi yaşandığı bildirildi.

Nils Fırtınası günlük hayatı ve ulaşımı olumsuz etkiliyor

Fırtına günlük hayatı ve ulaşımı olumsuz etkilerken, sert rüzgar nedeniyle ülkenin güneyinde Bordo başta olmak üzere, farklı kentlerde ağaçlar kökünden sökülerek yollara düştü.

Bu durum, yol, otoyol ve tren seferlerinde aksamalara neden oluyor.

Aude Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, fırtına nedeniyle vilayetteki tüm eğitim kurumlarının bugün kapalı olduğu duyuruldu.

Aude Valisi Alain Bucquet, BFMTV kanalına yaptığı açıklamada, yaklaşık 10 yolun trafiğe kapalı olduğunu ifade etti.