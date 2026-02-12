Haberler

Fransa'da Nils Fırtınası nedeniyle 900 bin hane elektriksiz kaldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa'da etkili olan Nils Fırtınası nedeniyle 900 bin hanede elektrik kesildi. Bir kişinin hayatını kaybettiği fırtına, ulaşımda aksamalara ve eğitim kurumlarının kapalı olmasına neden oldu.

Fransa'da etkili olan Nils Fırtınası nedeniyle 900 bin hanede elektrik kesildi.

Fransız meteoroloji servisi Meteo-France'a göre, ülkede sert rüzgar, sel ve çığ riski nedeniyle 5 vilayet için kırmızı, 29 vilayet için ise turuncu alarm verildi.

Öte yandan gece saatlerinde rüzgarın hızı ülkenin güneybatısında saatte 162 kilometreye ulaştı.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Nils Fırtınası'nın ülkenin güneybatısında etkili olduğunu belirtti.

Nunez, araçlarının üzerine ağaç düşmesi sonucu Landes vilayetinde bir kişinin hayatını kaybettiğini, Castelsarrasin kentinde ise bir kişinin ağır yaralandığını aktararak vatandaşları dikkatli olmaya ve yerel güvenlik talimatlarına uymaya çağırdı.

Fransa'nın elektrik altyapısı ve bakımından sorumlu kuruluşu Enedis'ten yapılan açıklamada, Nils Fırtınası nedeniyle ülkede 900 bin hanede elektrik kesintisi yaşandığı bildirildi.

Nils Fırtınası günlük hayatı ve ulaşımı olumsuz etkiliyor

Fırtına günlük hayatı ve ulaşımı olumsuz etkilerken, sert rüzgar nedeniyle ülkenin güneyinde Bordo başta olmak üzere, farklı kentlerde ağaçlar kökünden sökülerek yollara düştü.

Bu durum, yol, otoyol ve tren seferlerinde aksamalara neden oluyor.

Aude Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, fırtına nedeniyle vilayetteki tüm eğitim kurumlarının bugün kapalı olduğu duyuruldu.

Aude Valisi Alain Bucquet, BFMTV kanalına yaptığı açıklamada, yaklaşık 10 yolun trafiğe kapalı olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli

Bakan Gürlek'in ilk icraatı: Yargıdaki kanayan yaraya parmak basıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Esrarengiz olay! Aynı şeyi dakikalarca hep birlikte yaptılar

Esrarengiz olay! Aynı şeyi dakikalarca hep birlikte yaptılar
Dövmeli kadından yeni açıklama: Bir zalime aşık oldum bu hale geldim

Bu hale nasıl geldiğini gözleri dolarak anlattı
Ordu'da büyük paniğe neden olmuştu! Sahile vuran İHA ile ilgili ilk açıklama

Kenti paniğe sürükleyen İHA'nın hangi ülkeye ait olduğu belli oldu
Türkiye'deki dönercide at eti yiyen Moğol genç: Tekrar istediğimde...

Türkiye'deki dönercide at eti yiyen Moğol genç: Tekrar istediğimde...
Esrarengiz olay! Aynı şeyi dakikalarca hep birlikte yaptılar

Esrarengiz olay! Aynı şeyi dakikalarca hep birlikte yaptılar
Otoparkta 30 milyon dolarlık soygun iddiası! Çuvallarla para çalan 4 kişi her yerde aranıyor

Otoparkta 30 milyon dolarlık soygun! İstanbul polisi teyakkuzda
Olaylı maçı da o yönetmişti! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin hakemi

Olaylı maçı da o yönetmişti! İşte dev derbinin hakemi