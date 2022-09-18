Fransa'da Nice'te polisin ölümüne neden olduğu Tunuslu sürücü için yürüyüş düzenlendi Güncel Haberler Fransa'nın güneyindeki Nice kentinde, 7 Eylül'de, "dur" ihtarına uymadığı gerekçesiyle polisin ateş açarak ölümüne neden olduğu Tunuslu sürücünün anısına yürüyüş düzenlendi. Fransa'nın güneyindeki Nice kentinde, 7 Eylül'de, "dur" ihtarına uymadığı gerekçesiyle polisin ateş açarak ölümüne neden olduğu Tunuslu sürücünün anısına yürüyüş düzenlendi. Fransız basınındaki haberlere göre, Nice'te "dur" ihtarına uymayan Tunuslu sürücüye polisin ateş açarak ölümüne neden olması sonrası, sürücü aynı kentte aralarında ailesinin ve yakınlarının da bulunduğu 150'den fazla kişinin katıldığı yürüyüşle anıldı. Zied isimli sürücünün yaşadığı Madeleine Mahallesi'nde başlayan yürüyüş, kentin adalet sarayının önünde göstericilerin bir dakikalık saygı duruşunun ardından, ellerindeki beyaz balonları havaya bırakmalarıyla son buldu. Yürüyüşe katılanların birçoğu "Zied için adalet, erken giden bir melek" yazılı beyaz tişörtler giydi. Olay Nice'de 7 Eylül'de polis tehlikeli sürüş yapan bir aracı takibe alarak "dur" ihtarında bulunmuş, Tunuslu olduğu belirtilen sürücü ihtara uymayarak kaçmıştı. Kovalamaca sonucu aracı önden sıkıştıran polis, aracıyla geriye gitmeye çalışan sürücüye ateş etmiş, sürücü olay yerinde hayatını kaybetmişti. İki polisin de kovalamaca sırasında kaçan aracın çarpması sonucu hafif yaralandığı belirtilmişti. Polis memurunun sürücüye ateş ettiği görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından savcılık soruşturma başlatmıştı. Geçen hafta hakkında adli soruşturma başlatılan polis memuruna, silah kullanma yasağı getirilmiş ve zanlının, soruşturma sonuçlanana kadar gözaltında tutulmasına karar verilmişti. Güncel Kaynak: AA / Esra Taşkın Fransa Eylül Güncel Haberler

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