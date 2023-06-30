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Fransa'da Nahel M Protestolarında 667 Gözaltı

Fransa'da Nahel M Protestolarında 667 Gözaltı

Güncel Haberler

Fransa'da trafik kontrolü sırasında polis tarafından vurularak öldürülen Nahel M'nin ardından başlayan protestolarda gözaltı sayısı 667'ye yükseldi. İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, polis memurlarının talimatlar doğrultusunda cesurca müdahale ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise şiddet olaylarını kınadı.

p> Fransa'da trafik kontrolü sırasında 17 yaşındaki Nahel M adlı gencin, 27 Haziran'da yakın mesafeden polis tarafından vurulup öldürülmesini takiben başlayan protestolarda bugün itibariyle gözaltı sayısı 667 oldu.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin bugün yaptığı açıklamada "Dün gece polis memurlarımız, jandarmalarımız ve itfaiyecilerimiz bir kez daha nadir görülen bir şiddet eylemine cesurca karşı koydular. Kesin talimatlarım doğrultusunda 667 tutuklama gerçekleştirdiler" ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dün şiddet olaylarına değinerek "Polis karakollarına, okullara, belediye binalarına ve Cumhuriyete yönelik şiddet haklı gösterilemez" açıklamasını yaptı. Yetkililer, 17 yaşında gençle ilgili sadece Nahel M ismini kullanırken, ailenin avukatı Yassine Bouzrou'nun ve Macron'un yazılı açıklamalarında Nahel'in ismi 'Nael' olarak kullandığı görüldü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Gerald Darmanin İçişleri Bakanı Fransa Güncel Haberler

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