Fransa'da Nahel M Protestolarında 667 Gözaltı

Fransa'da trafik kontrolü sırasında polis tarafından vurularak öldürülen Nahel M'nin ardından başlayan protestolarda gözaltı sayısı 667'ye yükseldi. İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, polis memurlarının talimatlar doğrultusunda cesurca müdahale ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise şiddet olaylarını kınadı.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin bugün yaptığı açıklamada "Dün gece polis memurlarımız, jandarmalarımız ve itfaiyecilerimiz bir kez daha nadir görülen bir şiddet eylemine cesurca karşı koydular. Kesin talimatlarım doğrultusunda 667 tutuklama gerçekleştirdiler" ifadelerini kullandı.