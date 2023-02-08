Fransa'da Müslümanların ev ve iş yerleri ile camiyi taşlayan kişiye 10 ay hapis

Fransa'da caminin yanı sıra Müslümanlara ait ev ve iş yerlerini taşlayan bir kişi, 10 ay hapis ve 4 bin avro para cezasına çarptırıldı.

Fransa'da caminin yanı sıra Müslümanlara ait ev ve iş yerlerini taşlayan bir kişi, 10 ay hapis ve 4 bin avro para cezasına çarptırıldı.

Avrupa İslamofobi ile Mücadele Topluluğundan (CCIE) yapılan açıklamada, 28 yaşındaki bir Fransız, dini veya köken aidiyetleri nedeniyle başkalarının mülklerine kasıtlı zarar vermekten mahkemeye çıktı.

Hakim, ülkenin Tarn bölgesindeki Saint-Juery Camisi ile Müslümanlara ait ev ve iş yerlerini taşladığı gerekçesiyle sanığı, tecilli 10 ay hapse ve 4 bin avro para cezasına mahkum etti.

Söz konusu kişinin psikolojik rahatsızlıkları olduğu öne sürüldü.