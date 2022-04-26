Fransa'da Müslümanları 'koyun çalmakla' suçlayan gazetecilere suç duyurusu

Avrupa İslamofobi ile Mücadele Kolektifi (CCIE), televizyonda Müslümanları koyun çalmakla suçlayan Fransız gazeteciler Vincent Hervouet ve Pascal Praud ile TV kanalı CNEWS hakkında şikayette bulunacak.

CCIE internet sitesinde yapılan açıklamada, 30 Mart 2022'da CNEWS kanalında yayımlanan ve Müslümanların Ramazan ve Kurban Bayramı'ndan önce koyun çalmakla suçlandığı programa tepki gösterildi.

Açıklamada, söz konusu kanalın yanı sıra programda Müslümanları suçlayan ve itham eden gazeteci Hervouet ve programın moderatörü Praud hakkında "kökene dayalı karalama ve Müslümanlara karşı nefrete sevk etme" gerekçeleriyle şikayette bulunacağı belirtildi.

Açıklamada, programda Müslüman toplumunun doğrudan hedef alındığı, hırsızlıkla itham edildiğine dikkat çekildi.

Program esnasında Hervouet, ramazan ayında ve bayramdan önce ülkede koyunların kaçırıldığını ifade etmişti.

Öte yandan birkaç gün önce de BFMTV kanalının haber bülteninde, ülkedeki ayçiçeği yağ kıtlığına sebep olarak ramazanda Müslümanların geleneksel hamur işi yapmaları gösterilmişti.

Haberin sosyal medyada yayılmasının ardından kanal tepkilerin hedefi olmuştu.