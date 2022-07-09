Fransa'da Müslümanlar kurban siparişlerini teslim alıyor Kesilen kurbanlarını teslim almaya gelen Müslümanlar Kasap dükkanı Fransa'da Müslümanlar, mezbahanelerde daha önce verilen sipariş üzerine kesilen kurbanlarını bayramın ilk günü itibari ile teslim alıyor. Kesilen kurbanlarını teslim almaya gelen Müslümanlar Kasap dükkanı Fransa'da Müslümanlar, mezbahanelerde daha önce verilen sipariş üzerine kesilen kurbanlarını bayramın ilk günü itibari ile teslim alıyor. AA / Esra Taşkın - Güncel Fransa Güncel Haberler

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