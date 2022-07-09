Fransa'da Müslümanlar kurban siparişlerini teslim alıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fransa'da Müslümanlar kurban siparişlerini teslim alıyor

AA - Esra Taşkın - Güncel
 - Güncelleme:

Kesilen kurbanlarını teslim almaya gelen Müslümanlar Kasap dükkanı Fransa'da Müslümanlar, mezbahanelerde daha önce verilen sipariş üzerine kesilen kurbanlarını bayramın ilk günü itibari ile teslim alıyor.

Kesilen kurbanlarını teslim almaya gelen Müslümanlar

Kasap dükkanı Fransa'da Müslümanlar, mezbahanelerde daha önce verilen sipariş üzerine kesilen kurbanlarını bayramın ilk günü itibari ile teslim alıyor.

AA / Esra Taşkın - Güncel

Fransa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title