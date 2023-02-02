Fransa'da Müslüman toplumu hedef alan eylemler yapan kişiye 10 ay tecilli hapis

Fransa'nın Saint-Juery kasabasında Müslüman toplumu hedef alan bir dizi eylem gerçekleştiren kişiye mahkeme 10 ay tecilli hapis cezası verdi.

Fransız yerel gazetesi La Depeche du Midi'nin haberine göre, Kasım 2022 sonu itibarıyla Saint-Juery'de pizza ve kebap satan bir dükkanın camına ve camiye taş atılırken, aralarında Kuzey Afrikalı ailenin de olduğu vatandaşların arabalarının camları kırıldı.

Tanıklar ve pizza dükkanının güvenlik kamerası görüntüleriyle olayın faili tespit edildi.

Daha önce arabalarının camları kırılan Kuzey Afrikalı aile, evlerinin önüne kamera yerleştirirken, ikinci arabaları hasara uğrayınca olayın failinin komşularının oğlu olduğunu belirledi.

Evinde gözaltına alınan ve geçici olarak tutuklanan 28 yaşındaki adam, dün, Albi Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.

Güvenlik kamerası görüntülerine rağmen hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen 28 yaşındaki adam, ırkçı olmadığını ve İslam'la bir sorunu bulunmadığını söyledi.

28 yaşındaki adamın babası, soruşturma memurlarına, oğlunun psikolojik sorunları olduğunu ve daha önce hastaneye yatırıldığını belirtti.

Mahkeme, 10 ay tecilli hapis cezası verdiği söz konusu kişiye, tedavi görme zorunluluğu, mağdurlarla iletişime geçme yasağı getirdi.

Öte yandan 28 yaşındaki adam mağdurlara tazminat ödeyecek.