Fransa'da Müslüman öğrencilerin ramazandaki devamsızlık bilgilerinin istendiği iddiası

Fransa'da Eğitim Bakanlığına bağlı Ulusal Eğitim Daire Başkanlığının (DSDEN), okul müdürlerinden Müslüman öğrencilerin ramazan ayındaki devamsızlık bilgilerini talep ettiği ileri sürüldü.

Avrupa İslamofobi ile Mücadele Topluluğu (CCIE) Twitter hesabından, söz konusu talebe ilişkin elektronik posta yoluyla yapılan yazışmaların görselini paylaştı.

DSDEN tarafından 11 Mayıs'ta gönderildiği belirtilen e-postanın içeriğinde şu ifadeler yer alıyor:

"Sayın yetkililer, 22 Mart'tan 21 Nisan'ı kapsayan ramazan döneminde, özellikle de 21 Nisan bayram gününde okul devamsızlığı soruluyor. Devamsızlıklara ramazanın etkisi oldu mu? Eğer cevabınız evetse, bayram hariç ramazanda normal devamsızlık oranına göre artışı (yüzde 5 veya yüzde 10 gibi) belirleyebilir misiniz? Bayram günü olan 21 Nisan'da devamsızlık oranı neydi?"

Okul müdürlerinin ilgili talepleri, 15 Mayıs Pazartesi saat 17.00'ye kadar yanıtlamaları istenilen e-postada, alttaki imza kısmında iletinin DSDEN tarafından gönderildiği görülüyor.

DSDEN Başkanı geri adım attı

CCIE'den yapılan ikinci bir paylaşımda da ilgili e-postanın gönderildiği günün akabinde, DSDEN Başkanı tarafından okul müdürlerine "öğrencilerin bayram günü gelip gelmediğine ilişkin iletinin dikkate alınmaması gerektiğini ve özür beyanını içeren" bir e-posta attığı görülüyor.

Sosyal medyada, DSDEN Başkanı'nın söz konusu talebine ilişkin e-postanın dikkate alınmamasının istenmesinin arkasında, yazışmanın medyaya yansıyıp tepkilere yol açacağı kaygısı olduğu yorumları yapıldı.

Fransa'da 6 Ocak 1978 tarihli "Bilişim ve Özgürlük Yasası" kapsamında, kişilerin etnik ve dini aidiyetleri hakkında verilerin toplanması veya işlenmesi yasak.

Söz konusu yasayı ihlal edenler için 300 bin avro para ve 5 yıl hapis cezası bulunuyor.

Ayrıca ülkedeki devlete ait ortaokul ve liselerdeki öğrenciler, mensup olduğu dinin önemli bayramlarında izin kullanabiliyor.