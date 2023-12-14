Fransa'da Müslüman Lisesine Kamu Desteği Kesildi

Fransa'da devletle sözleşmesi sonlandırılan Özel Averroes Lisesi yöneticileri ve avukatları, karara tepki gösterdi. Avukatlar, kararın ayrımcılık olduğunu ve diğer dini okullar için uygulanmadığını belirtti. Lise yöneticisi ise cumhuriyet değerlerine aykırı hareket etmediklerini vurguladı.

Fransa'da geçen haftalarda devletle sözleşmesi sonlandırılan, Müslüman öğrencilerin eğitim gördüğü Özel Averroes (İbni Rüşd) Lisesi yöneticileri ve avukatları "ayrımcı" olarak niteledikleri karara tepki gösterdi.

Lille şehrindeki lisenin avukatları William Bourdon, Vincent Brengarth ve Paul Jablonski ile okulun yöneticisi Eric Dufour, basına yaptıkları açıklamada, başarısıyla öne çıkan eğitim kurumunun "taşıdığı kimlik nedeniyle rahatsız edici bulunduğunu" ve "siyasi entrikaların" hedefi olduğunu belirtti.

Avukatlar, Hauts-de-France Valiliğince alınan; okula kamu desteğinin kesilmesine ilişkin kararın, okul yönetimine bildirilmeden basına açıklanmasını eleştirdi.

Vali Georges-François Lecrec'in göreve geldiği andan itibaren liseye kamu desteğini kesmekten söz ettiğini belirten avukatlar, karara gerekçe gösterilen iddiaların asılsız olduğunu ve bunu yargıda ispatlayacaklarını vurguladı.

Avukatlar, Müslüman lisesine yönelik kararın, ülkedeki diğer özel Katolik, Protestan ve Yahudi okulları için alınmadığına dikkati çekerek uygulamadaki "çifte standarda" tepki gösterdi.

Yönetici Dufour da lisenin "cumhuriyet değerlerine aykırı hareket etmediğine" işaret ederek öğrenci ve öğretmenlerin karardan olumsuz etkilendiğini söyledi.

Avukatlar, AA muhabirinin, lise için alınan kararı "İslam karşıtlığı" çerçevesinde değerlendirip değerlendirmediklerine ilişkin soruya, konuyu "ayrımcılık" ve "orantısızlık" ilkeleri kapsamında yargıya taşıyacakları yanıtını verdi.

Fransa'da muhalefet, Averroes Lisesinin devletle sözleşmesinin sonlandırılmasının "İslam karşıtı" ve "ayrımcı" bir karar olduğunu belirtmişti.

Liseye kamu desteği kesilmişti

Hauts-de-France Valiliği, Özel Averroes Lisesinin devletle sözleşmesini sonlandırma kararı almıştı.

Valilik, kararın gerekçesi olarak, lisede verilen eğitimin kaynak ve içerik açısından Fransa Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı beklentilerinin tamamını karşılamamasını, "kültür, cinsiyetler arası ilişki, eşcinsellik" konularında kaynak eksikliği bulunmasını, öğrencilere İslam dini üzerine sunulan kaynakların diğer dinlere ilişkin kaynaklara baskın gelmesini göstermişti.

Ayrıca kararda, lisede görev yapan bazı öğretmenlerin "cumhuriyet değerlerine karşı olduğu" öne sürülmüştü.

Karar, lisenin kadrolu öğretmenlerini ve yıllık bütçesinden yarım milyon avro kamu yardımını kaybetmesine yol açacak.

Okul, 2003'te eğitim hayatına başlamış, kapılarını ilk olarak başörtülü olduğu için diğer eğitim kurumlarına gidemeyen Müslüman öğrencilere açmıştı. Birkaç yıl içinde öğrenci sayısını artıran lisenin yanı sıra 2012'de Averroes Ortaokulu da faaliyete başlamıştı. Bugün 800'den fazla öğrenci, Averroes Lisesi ve Ortaokulunda eğitim görüyor.