Fransa'da Müslüman Karşıtı Saldırı: Cami Hedef Alındı

Güncelleme:
Fransa'nın Bas-Rhin vilayetinde, İslam Toplumu Milli Görüşe ait cami, Müslüman karşıtı yazılarla hedef alındı. Olayın ardından saldırı kınandı ve faillerin bir an önce yakalanması için soruşturma başlatıldı.

Fransa'nın doğusundaki Bas-Rhin vilayetine bağlı Niederhaslach köyünde, İslam Toplumu Milli Görüşe (IGMG) ait cami, cephesine Müslüman karşıtı (İslamofobik) yazılar yazılarak hedef alındı.

IGMG Doğu Fransa Bölgesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Niederhaslach köyündeki camiye bu hafta ırkçı saldırıda bulunulduğu, faillerin kısa sürede belirlenmesinin temenni edildiği belirtildi.

Fransa İslam Konseyinden (CFCM) yapılan yazılı açıklamada ise saldırının kınandığı ve cami cemaatiyle dayanışma içinde olunduğu bildirildi.

Saldırının faillerinin belirlenerek adalet karşısına çıkarılması için ilgili makamların elinden geleni yapması istenen açıklamada, "Bu korkak ve kabul edilemez eylem hem Fransa'daki Müslümanlar için kutsal olan bir ibadethaneye yönelik hem de başta ibadet özgürlüğü olmak üzere cumhuriyetimizin temel değerlerine karşı ciddi bir saldırı teşkil ediyor." ifadelerine yer verildi.

DNA gazetesinin haberine göre, caminin cephesindeki yazıların dün fark edilmesinin ardından, Niederhaslach Belediye Başkanı Marielle Hellbourg ve jandarma ekipleri olay yerine geldi.

Saldırının faillerinin bulunması için soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
