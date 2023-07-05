Fransa'da Müslüman gençler ayrımcılığa uğruyor

Fransa İslam Konseyi Başkan Yardımcısı Abdullah Zekri, Fransa'daki Müslüman gençlerin günlük yaşamda ayrımcılığa maruz kaldığını belirtti. Zekri, polis şiddeti ve protestolarla ilgili açıklamalarda bulundu.

MALEK JOMNI/FATMA ESMA ARSLAN - Fransa İslam Konseyi (CFCM) Başkan Yardımcısı ve İslamofobi ile Mücadele Ulusal Gözlemevi Başkanı Abdullah Zekri, Fransa'daki Müslüman gençlerin günlük yaşamda ayrımcılığa uğradığını söyledi.

CFCM Başkan Yardımcısı Zekri, AA muhabirine, Fransa'da 17 yaşındaki Nael M'nin polisin açtığı ateş sonucu 27 Haziran'da hayatını kaybetmesinin ardından patlak veren olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Zekri, Nael'in öldürüldüğü ana ilişkin görüntülerin olmaması halinde olayın üstünün kapatılmış olacağını belirterek "Olaydan birkaç gün önce bir Malili yine polis tarafından öldürüldü ancak sosyal medyada o ana dair görüntü olmadığı için kimse bu olaydan bahsetmedi." dedi.

Zekri, "Fransa'daki Müslüman gençler günlük yaşamlarında, özellikle istihdam edilirken barınma konusunda ırkçılığa maruz kalıyor, polis tarafından yapılan ırksal profillemenin kurbanı oluyor." diye konuştu.

"Şiddete karşıyız"

Nael'i öldüren polisin ailesi için aşırı sağcı Jean Messiha tarafından başlatılan ve bugün itibarıyla 1,6 milyon avroya ulaşan bağış kampanyasını da eleştiren Zekri, durumu "rezalet" olarak nitelerken bunun, katili ödüllendirmek olduğunu dile getirdi.

Zekri, yaşanan şiddet olaylarını da tasvip etmediklerinin altını çizerek "Kamu binalarına ve ticari işletmelere zarar veren, yakıp yıkan gençlerin de bu tutumunu kınıyoruz. Şiddete karşıyız ve bu tür eylemlerin faillerinin azınlık olduğunu belirtmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bazı siyasilerin de bu şiddet olaylarından faydalandığına dikkati çeken Zekri, bu kişilerin göçmenlikle ilgili sorunları daha da körüklediğini vurguladı.

Zekri, tüm tarafları Nael'in ailesine destek olmaya çağırarak kamu malına zarar verenlere de yasalara uyma ve sükunet çağrısı yaptı.

Siyasilere de çağrıda bulunan Zekri "İktidardakileri de sessiz kalmaya ve benzer durumlarda gerilimi tırmandırmaktan vazgeçmeye davet ediyorum." dedi.

Fransa'daki şiddetli protestolar

Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, sürücü Nael M'yi öldürmüştü.

Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.

Ayrıca Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmış, 10 kadar kentte saat 21.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.