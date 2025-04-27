Fransa'da Müslüman Genç, İslam Karşıtı Saldırıyla Öldürüldü

Fransa Başbakanı François Bayrou, Müslüman gencin Ales kenti yakınlarındaki camide namaz kıldığı esnada bıçaklanarak öldürüldüğü saldırıyı "İslam karşıtı alçaklık" olarak nitelendirdi, çok sayıda siyasetçi olaya tepki gösterdi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, 24 yaşındaki Aboubakar, La Grand-Combe kasabasındaki Hatice Camisi'nde 25 Nisan Cuma günü sabah saatlerinde bıçaklanarak öldürüldü.

Fransa Başbakanı François Bayrou da X hesabından yaptığı açıklamada, Ales kenti yakınlarında bulunan La Grand-Combe kasabasındaki camide cemaatten bir kişinin öldürüldüğünü duyurdu.

Bayrou, "Bu İslam karşıtı alçaklık, video kaydıyla açık bir şekilde ortaya konulmuştur." ifadesini kullandı.

Hayatını kaybeden gencin yakınlarının ve cemaatin yanında olduğunu belirten Bayrou, devletin tüm imkanlarının saldırganın yakalanması ve ceza alması için seferber edildiğini vurguladı.

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisinin kurucusu Jean-Luc Melenchon da X hesabından, "İslamofobi öldürür. Buna katkı sağlayan herkes suçlu." paylaşımında bulundu.

LFI'nin Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Rima Hassan de X paylaşımında saldırıya ilişkin gazete yayınlarına yer vererek, Fransız medyasının saldırının "İslam karşıtı" niteliğini yok saymasına tepki gösterdi.

İslam karşıtlığıyla mücadele için dayanışma yürüyüşü

Aşırı solcu LFI Milletvekili Antoine Leaument, X hesabındaki paylaşımında dayanışma yürüyüşü düzenleyeceklerini duyurdu.

Leaument, Müslüman gence yönelik İslam karşıtı saldırının ardından yerel saatle 18.00'de Cumhuriyet Meydanı'nda buluşma çağrısı yaparak, insanların dini inançları nedeniyle öldürülemeyeceğini vurguladı.

Fransa İslam Konseyinden Müslümanlara "Dikkatli olun" çağrısı

Fransa İslam Konseyinden (CFCM) yapılan yazılı açıklamada, Müslüman gencin camide bıçaklanarak öldürüldüğü "İslam karşıtı terör saldırısı" en güçlü şekilde kınanarak, ülkedeki Müslümanlara dikkati olmaları çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, saldırganın camideki Müslüman gençten namaz kılmayı öğrenmesi için yardım istediği, cemaatte örnek kişiliği ve özverisiyle tanınan Aboubakar'ın bu teklifi kabul ettiği belirtildi.

Saldırganın Müslüman genci secdeye gittiği anda bıçakladığı kaydedilen açıklamada, gence 40-50 bıçak darbesi indiren ve bu anları kayda alan saldırganın görüntüleri sosyal paylaşım sitesinde yayımladığı bildirildi.

Fransız medyasının bu saldırıyı ilk önce "iki Müslüman'ın arasında yaşanan anlaşmazlık" gibi gösterdiği ve bu yolla İslam karşıtı niteliğini yok saymaya çalıştığına işaret edilen açıklamada, son derece endişe verici bu durum karşısında ülkedeki Müslümanlar benzer saldırı ihtimaline karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

CFCM, Fransız hükümetinden Müslümanların ibadet alanlarının daha iyi korunması için adım atmasını istedi.

Olay

Saldırı, La Grand-Combe kasabasındaki Hatice Camisi'nde 25 Nisan Cuma günü yerel saatle 08.30 civarında gerçekleştirildi. Savcılık, kurbanın her hafta cuma namazı öncesi gönüllü olarak camiyi temizlemeye gelen 24 yaşındaki Aboubakar isimli genç olduğunu duyurdu.

Savcılık, bıçaklı saldırı anının Hatice Camisi'nin güvenlik kameralarınca kaydedildiğini ve saldırganın ibadet ettiği sırada Aboubakar'ı onlarca kez bıçakladığını bildirdi.

Öte yandan saldırgan, cinayet anında yaşananları telefonuyla çekerek İslam'a yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandı.

Kimliği tespit edilen zanlı henüz yakalanamadı.