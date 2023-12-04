Fransa'da muhalefetin sağlık sigorta bütçesi oylamasına karşı verdiği gensoru önergesi reddedildi

Fransa'da muhalefetin, Başbakan Elisabeth Borne'un 2024 sağlık sigorta bütçesinin Meclis'te oylanmadan geçmesi için yetki kullanmasına karşı verdiği gensoru önergesi, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için kabul edilmedi.

Fransa'da muhalefetin, Başbakan Elisabeth Borne'un 2024 sağlık sigorta bütçesinin Meclis'te oylanmadan geçmesi için yetki kullanmasına karşı verdiği gensoru önergesi, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için kabul edilmedi.

BFMTV'nin haberine göre, muhalefet partisi Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) tarafından verilen gensoru önergesi, Ulusal Meclis'te çoğunluk sağlanamadığı için reddedildi.

Başbakan Borne, Ulusal Meclis Genel Kurulunda 2024 sağlık sigorta bütçesine ilişkin yasa tasarısının oylanmadan geçmesini sağlamıştı.

Borne, bu kapsamda Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasının kendisine tanıdığı yetkiyi kullanmıştı.

Muhalefet kanadından Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi Meclis Başkanvekili Mathilde Panot, 1 Aralık'ta X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Borne'un 20. kez Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını devreye soktuğunu ve buna karşı gensoru önergesi sunacaklarını açıklamıştı.

Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrası

Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrası, bir yasa tasarısının oylanmadan Ulusal Meclisten geçirilmesi için hükümete yetki veriyor ve buna karşı muhalefetin gensoru önergesi vermesine olanak sağlıyor.

Gensoru önergesi Meclisteki milletvekillerinin çoğunluğunun desteğini alırsa hükümet düşüyor. Çoğunluk sağlanamadığında ise yasa tasarısı Mecliste oylanmadan geçilmiş sayılıyor ve Senatonun önüne geliyor.