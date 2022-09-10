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Fransa'da milletvekili, polise hakaretten 5 bin avro para cezasına çarptırıldı

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Fransa'da milletvekili, polise hakaretten 5 bin avro para cezasına çarptırıldı

Fransa'da Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk Birliği (Nupes) ittifakı milletvekili Aurelien Tache'ye, polise hakaretten 5 bin avro para cezası verildi.

Fransa'da Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk Birliği (Nupes) ittifakı milletvekili Aurelien Tache'ye, polise hakaretten 5 bin avro para cezası verildi.

Fransız basınındaki haberlere göre, mahkeme, 8 Şubat gecesi Niort'taki bir barda karıştığı kavgada yediği dayaktan sonra gelen Suçla Mücadele Birimi (BAC) polislerine "Pislik BAC'lar" diye hakarette bulunan Tache'yi suçlu buldu.

Mahkeme, 5 bin avro para cezası verdiği Tache'nin ayrıca davacı olan polislerden her birine 250 ila 500 avro ödemesine hükmetti.

Tache'nin suçunu kabul ettiği ve polislerden özür dilediği öğrenildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisinden milletvekili seçildikten 3 yıl sonra istifa eden Tache, Yeşiller'in saflarına dahil olmuştu.

Kaynak: AA / Alaattin Doğru - Güncel

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