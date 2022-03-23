Fransa'da Michelin Rehberi Ödül Töreni Yapıldı

COGNAC, 23 Mart (Xinhua) — Ödül töreni 122 yıldır ilk kez Paris dışında bir yerde gerçekleşti. Törende iki restoran en yüksek ödül olan üç yıldıza layık görüldü.

Fransa'nın Cognac şehrinde düzenlenen 2022 Michelin Rehberi Ödül Töreni'nde şefler ilk kez bir Michelin yıldızı kazanmalarının ardından kutlama yapıyor, 22 Mart 2022. (Fotoğraf: Gao Jing/Xinhua)

Fransız şefler Arnaud Donckele (soldan üçüncü ) ve Dimitri Droisneau (sağdan ikinci) Fransa'nın Cognac şehrinde düzenlenen 2022 Michelin Rehberi Ödül Töreni'nde üçüncü Michelin yıldızını kazanmalarının ardından kutlama yapıyor, 22 Mart 2022. (Fotoğraf: Gao Jing/Xinhua)

Fransız şef Arnaud Donckele (sağda) Fransa'nın Cognac şehrinde düzenlenen 2022 Michelin Rehberi Ödül Töreni'nde üçüncü Michelin yıldızını kazanmasının ardından yeni şef ceketini giyiyor, 22 Mart 2022. (Fotoğraf: Gao Jing/Xinhua)

Xinhua / Güncel