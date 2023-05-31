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Fransa'da meclis komisyonu, emeklilik reformunun iptalini öngören tasarıyı görüşüyor

Fransa'da meclis komisyonu, emeklilik reformunun iptalini öngören tasarıyı görüşüyor

Güncel Haberler

Fransa'da Ulusal Meclis, emeklilik reformunun yürürlükten kaldırılmasını öngören tasarının ilk maddesini reddetti.

Fransa'da Ulusal Meclis, emeklilik reformunun yürürlükten kaldırılmasını öngören tasarının ilk maddesini reddetti.

Ulusal Meclis Sosyal İşler Komisyonunca başlayan müzakereler, gerginlik içinde devam ederken, katılımın yüksek olması dolayısıyla birçok milletvekili ayakta kaldı.

Emeklilik yaşının 2 yıl uzatılmasını içeren ve nisanda yasalaşan reformun geri çekilmesini öngören tasarının ilk maddesi 34'e karşı 38 oyla reddedildi.

Komisyonda, diğer maddeleri gün içinde görüşülmeye devam edilecek tasarı, 8 Haziran'da Meclis Genel Kurulu'nda da tartışmaya açılacak.

Eylülde yürürlüğe girecek emeklilik reformu kapsamında emeklilik yaşı kademeli olarak 64'e çıkarılacak.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel

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