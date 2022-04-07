Fransa'da mahkeme Google'a verilen 150 milyon avroluk cezayı onadı - Haberler

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Fransa'da mahkeme Google'a verilen 150 milyon avroluk cezayı onadı

AA - Esra Taşkın - Güncel
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Fransa'da mahkeme Google'a verilen 150 milyon avroluk cezayı onadı

Fransa'da mahkeme, Rekabet Kurumu tarafından Google'a verilen 150 milyon avroluk cezayı onadı.

Fransa'da mahkeme, Rekabet Kurumu tarafından Google'a verilen 150 milyon avroluk cezayı onadı.

Fransa Rekabet Kurumunun, arama motorlarında reklamcılara yönelik rekabete aykırı davrandığı gerekçesiyle internet devi Google'a 2019'da kestiği 150 milyon avroluk ceza kesinleşti.

Paris Temyiz Mahkemesi Google'a kesilen cezayı onadı.

Şirket reklamcılara "şeffaf olmayan ve anlaşılması zor" kurallar dayatarak, piyasadaki baskın konumunu kötüye kullanmakla suçlanıyordu.

Öte yandan Google'dan karara ilişkin yapılan açıklamada, şirketin kurallarını daha fazla netleştirmek adına birtakım değişikliğe gittiği belirtildi.

Açıklamada, Google'un bundan sonraki ilgili alanda adım atmadan önce mahkeme kararını incelemek için zaman ayıracağı ifade edildi.

AA / Esra Taşkın - Güncel

Rekabet Kurumu, Fransa, Google, Güncel, Haberler

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