Fransa'da Mağaza Çatısından Düşen Genç Hayatını Kaybetti
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Fransa'nın Petit-Quevilly kentinde bir mağazanın çatısından düşen 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Genç, Rouen Hastanesine kaldırıldı ancak beyin ölümü gerçekleşti. Olay sırasında mağazanın saldırıya uğradığına dair bilgi bulunmamaktadır.
Fransa'nın Petit-Quevilly kentinde, bir mağazanın çatısından düşen 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
Fransız basınındaki habere göre, Petit-Quevilly kentinde gece geç saatlerde 19 yaşındaki genç bir mağazanın çatısından düştü.
Rouen Hastanesine kaldırılan gencin beyin ölümü gerçekleşti.
Rouen Savcısı Frederic Teillet, gencin öğleden sonra hayatını kaybettiğini belirtti.
Teillet, olay sırasında mağazanın saldırıya uğradığına ilişkin bir bilgi olmadığını kaydetti.
Fransız RTL radyosu ise gencin çatıdan düştüğü sırada, söz konusu mağazanın ülkedeki olaylara karışan eylemciler tarafından saldırıya uğradığını aktardı.
Fransa'da, bir polisin 27 Haziran'da Nanterre kentinde 17 yaşındaki bir genci öldürmesinin ardından patlak veren olaylar sürüyor.