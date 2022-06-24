Fransa'da Macron'un Pinokyo olarak resmedildiği grafiti kaldırıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fransa'da Macron'un Pinokyo olarak resmedildiği grafiti kaldırıldı

AA - Esra Taşkın - Güncel
 - Güncelleme:
Fransa'da Macron'un Pinokyo olarak resmedildiği grafiti kaldırıldı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Yahudi asıllı ekonomist Jacques Attali'nin elinde Pinokyo kukla olarak resmedildiği grafiti gelen tepkiler üzerine silindi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Yahudi asıllı ekonomist Jacques Attali'nin elinde Pinokyo kukla olarak resmedildiği grafiti gelen tepkiler üzerine silindi.

Yerel basının haberine göre, ülkenin güneyindeki Avignon kentinde bir binanın duvarına Lekto lakaplı grafiti sanatçısının çizdiği "Pinokyo Macron" grafitisi tartışma konusu oldu.

Macron'un, Attali'nin elinde Pinokyo kukla olarak resmedildiği grafiti gelen tepkilerin ardından Vaucluse Valiliğinin talebi üzerine silindi.

Fransa'da bir dernek ve Amerikan Yahudi Komitesi (AJC), grafitinin "Yahudi düşmanlığı" olduğu gerekçesiyle silinmesini istemişti. Sosyal medyada birçok kullanıcı grafitiye aynı nedenle tepki göstermişti.

Dün, Avignon Belediyesinin yanı sıra Avignon ve civar kentleri kapsayan "Büyük Avignon Toplumu", ifade özgürlüğü gerekçesiyle grafitiyi silmeyi reddetmişti.

Macron'a yakınlığıyla bilinen Attali, aralarında Francois Mitterand'ın da bulunduğu birçok eski Fransa cumhurbaşkanının danışmanlığını yaptı.

AA / Esra Taşkın - Güncel

Emmanuel Macron Fransa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title