Fransa'da Macron Karşıtı Gösteriler: 675 Gözaltı

Fransa'da yapılan Macron karşıtı eylemlerde 675 kişi gözaltına alındı. Gösterilere yaklaşık 200 bin kişi katılırken, şiddet olayları da yaşandı.

Fransa'da dün düzenlenen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron karşıtı gösterilerde 675 kişi gözaltına alındı.

Fransa'da bu hafta merkez sağcı François Bayrou hükümetinin düşmesinin ardından Sebastien Lecornu yeni başbakan olarak atanırken, ülke genelinde dün Macron karşıtı eylemler gerçekleşti.

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde 850 noktada yapılan eylemlere yaklaşık 200 bin kişi katıldı.

"Her şeyi durduralım" sloganıyla düzenlenen eylemlerde 280'i Paris'te olmak üzere 675 kişi gözaltına alındı.

Eylemler, başkent Paris başta olmak üzere Lyon ve Rennes'de şiddet olaylarına sahne olmuştu.

Göstericiler polise çeşitli cisimler fırlatıp ateşe verdikleri çöp kovalarıyla yolları kapatırken, polisler de eylemcilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etmişti.

