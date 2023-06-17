Fransa'da Lyon-Torino hızlı tren hattı projesine karşı gösteri

Fransa'da Lyon-Torino arasında hızlı tren hattı projesine karşı çıkan göstericiler ve polis arasında arbede yaşandı. Protestocular duyurusu yıllar önce yapılan Lyon-Torino tren hattı projesinin çevreye zararlı olduğunu savunuyor. Gösteride polis ve eylemciler arasında arbede yaşandı. Güvenlik güçlerine taş atan göstericilere polis biber gazıyla müdahale etti. Resmi kaynaklara göre gösteride 12 jandarma ve bir gösterici yaralandı. Öte yandan gösteri öncesi Fransa topraklarına giriş yasağı olan 27 yabancı gözaltına alınarak İtalya'ya teslim edildi.