Fransa'da lüks mağaza ikinci kez soyuldu

Fransa'nın Lille kentinde hırsızlar, lüks marka ürünleriyle bilinen Louis Vuitton'un mağazasına araçla dalarak ikinci kez soygun gerçekleştirdi.

Fransız basınındaki haberlere göre, yaklaşık 5 ay önce soyulan söz konusu mağaza, sabah saatlerinde bir kez daha hırsızların hedefi oldu.

Kimliği henüz belirlenmeyen şahıslar, Renault Megan marka araçla öndeki koruma bariyerlerine rağmen mağazanın kapısını kırdı.

Ardından şüpheliler, mağazaya girerek çok sayıda değerli malzeme çaldı.

Mağazanın kapısı yıkılırken hırsızlar, çarptıkları bariyerlere sıkışan aracı çalışır halde bırakarak kayıplara karıştı.

Ocak ayında da soyguna uğrayan mağazada hırsızlar, yüksek değerde çok sayıda kıymetli eşya çalmıştı.

Güvenlik güçleri olaya ilişkin soruşturma başlattı.