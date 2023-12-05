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Fransa'da kuş gribi alarm seviyesi en üst düzeye çıkarıldı

5 Aralık 2023 15:09 Son Güncelleme: 15:11 Abone Ol

Fransa'da kuş gribine karşı alarm seviyesi 3 kademeli uyarı sisteminde en üst düzeye çıkarıldı. Son haftalarda Almanya, Hollanda ve Belçika'da görülen kuş gribi vakalarının Fransa'da da görülmesi üzerine hükümet tedbirleri sıkılaştırdı. Resmi gazetede yayınlanan kararname ile alarm seviyesi en üst düzeye çıkarılarak kümes hayvanlarının hepsinin kapalı tutulması zorunlu hale getirildi.