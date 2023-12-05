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Fransa'da kuş gribi alarm seviyesi en üst düzeye çıkarıldı

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Fransa'da kuş gribine karşı alarm seviyesi 3 kademeli uyarı sisteminde en üst düzeye çıkarıldı. Son haftalarda Almanya, Hollanda ve Belçika'da görülen kuş gribi vakalarının Fransa'da da görülmesi üzerine hükümet tedbirleri sıkılaştırdı. Resmi gazetede yayınlanan kararname ile alarm seviyesi en üst düzeye çıkarılarak kümes hayvanlarının hepsinin kapalı tutulması zorunlu hale getirildi.

Fransa'da kuş gribine karşı alarm seviyesi 3 kademeli uyarı sisteminde en üst düzeye çıkarıldı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, dünya genelinde milyonlarca kuşun ölümüne yol açan bulaşıcı kuş gribi vakalarının son haftalarda Almanya, Hollanda ve Belçika'nın yanı sıra Fransa'da da görülmesinin ardından hükümet tedbirleri sıkılaştırdı.

Resmi gazetede yayınlanan kararname ile alarm seviyesi kümes hayvanlarının hepsinin kapalı tutulmasını zorunlu kılan en üst seviyeye çıkarıldı.

Geçen hafta Bretonya bölgesinde bir çiftlikte kuş gribi salgını görülmüştü.

Ülkede geçen kış döneminde de kuş gribi nedeniyle alarm seviyesi en üst düzeye çıkarılmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Kuş Gribi Almanya Belçika Fransa Hayvanlar Tarım Çevre Uluslararası İlişkiler Sağlık Güncel Haberler

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