Fransa'da kuraklık nedeniyle 86 bölgede su kullanımına kısıtlama

Fransa'da, son haftalardaki aşırı sıcak hava dalgalarına, yıl başından bu yana yağış eksikliğinin eşlik etmesiyle artan kuraklık nedeniyle alarm verilirken, ülke genelinde 86 bölgede şebeke suyunda kısıtlamaya gidildi.

Franceinfo'nun haberine göre, Ekolojik Geçiş Bakanlığına ait Propluvia sitesinde yayımlanan haritada, 95 bölgenin 86'sının kuraklıktan etkilendiği kaydedildi.???????

Azdan çok şiddetliye gri, sarı, turuncu ve kırmızı alarm seviyelerine göre renklendirilen haritada, ülkenin büyük kısmı sarı ve turuncu alarm seviyesinde yer aldı.

Sarı alarm seviyesindeki bölgelerde, tarım amaçlı su dağıtımında yüzde 50'nin altında azalma ve belli saatlerde bahçe ve yeşil alanları sulama ile araba yıkamaya yasak getiriliyor.

Bölge turuncu alarm seviyesindeyse, tarım amaçlı su dağıtımında yüzde 50'den fazla azalma, bahçe ve yeşil alanları sulama ile araba yıkamaya ciddi kısıtlama uygulanıyor.

Ülke genelinde 15 bölgede aktif olan kırmızı alarm durumunda ise tarım amaçlılar dahil hayati olmayan su dağıtımları tamamen durduruldu.

Haritaya göre, kuraklıktan en fazla ülkenin orta kısmındaki Centre-Val de Loire ve Pays de la Loire bölgeleri etkilendi.