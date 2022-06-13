Fransa'da kundaklanıldığından şüphelenilen cami hasar gördü - Haberler

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Fransa'da kundaklanıldığından şüphelenilen cami hasar gördü

AA - Esra Taşkın - Güncel
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Fransa'da kundaklanıldığından şüphelenilen cami hasar gördü

Fransa'nın Rennes kentindeki Maurepas Camisi, kundaklama sonucu çıktığı sanılan yangında hasar gördü.

Fransa'nın Rennes kentindeki Maurepas Camisi, kundaklama sonucu çıktığı sanılan yangında hasar gördü.

Yerel basındaki haberlere göre, pazar günü akşam saatlerinde caminin bahçesinde depo olarak kullanılan kulübelerde yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu camide hasar oluştu.

???????Rennes Savcılığı, kundaklama şüphesiyle soruşturma başlattı.

AA / Esra Taşkın - Güncel

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