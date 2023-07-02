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Fransa'da kolluk kuvvetleri, polis kurşunuyla ölen genç için protestolar devam ederken Paris'teki Şanzelize Caddesi'nden turistler dahil herkesi...

Fransa'da kolluk kuvvetleri, polis kurşunuyla ölen genç için protestolar devam ederken Paris'teki Şanzelize Caddesi'nden turistler dahil herkesi...

Güncel Haberler

Fransa'da kolluk kuvvetleri, polis kurşunuyla ölen genç için protestolar devam ederken Paris'teki Şanzelize Caddesi'nden turistler dahil herkesi tahliye etmeye başladı.

Fransa'da kolluk kuvvetleri, polis kurşunuyla ölen genç için protestolar devam ederken Paris'teki Şanzelize Caddesi'nden turistler dahil herkesi tahliye etmeye başladı.

Kaynak: AA / Alaattin Doğru - Güncel

Şanzelize Caddesi Fransa Paris Güncel Haberler

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