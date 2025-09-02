Fransa'da Kamu Çalışanlarına Tchap Kullanma Zorunluluğu

Fransız hükümeti, güvenlik gerekçesiyle kamu çalışanlarına Tchap isimli mesajlaşma uygulamasını kullanma zorunluluğu getirdi. Telegram ve WhatsApp gibi uygulamalar yasaklandı.

Fransa'da bakanlar dahil kamu çalışanlarına güvenlik gerekçesiyle ülkenin geliştirdiği mesajlaşma uygulaması olan Tchap'ı kullanma zorunluluğu getirildi.

Le Figaro'nun haberine göre, Fransız hükümeti kamu personeline Telegram ve WhatsApp gibi mesajlaşma uygulamalarını güvenlik gerekçesiyle yasakladı.

Hükümetin yayınladığı genelgeye göre, Bakanlıklar Arası Dijital Direktörlük (Dinum) tarafından geliştirilen Tchap uygulaması kamu personeli arasında güvenli iletişimin sağlanmasına hizmet edecek.

WhatsApp ve Telegram gibi uygulamaların ana güvenlik garantilerini sağlamadığı belirtilen genelgede, bakanlar dahil tüm kamu personeline Tchap kullanma zorunluluğu getirildi.

Genelgede kamu personelinin 1 Eylül'e kadar Tchap uygulamasını indirmeleri istendi.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit - Güncel
