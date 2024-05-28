Üye Girişi
Haberler

Fransa'da İsrail Başbakanı'nın Yakın Dostu Milletvekilleriyle Tartıştı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yakın dostu olan Milletvekili Meyer Habib, Filistin'e desteğiyle bilinen Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi milletvekilleri David Guiraud ve Alma Dufour'a sataştı. Tartışma sırasında gerilim arttı ve sert söylemler kullanıldı.

Fransa'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yakın dostu, İsrail vatandaşlığı da bulunan Milletvekilli Meyer Habib, Filistin'e desteğiyle bilinen Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi milletvekilleri David Guiraud ve Alma Dufour'a sataştı.

Guiraud ve Alma Dufour, LFI milletvekili Sebastien Delogu'nun Genel Kurulda, Filistin bayrağı açması hakkında Mecliste Fransız basınına açıklama yaptı.

O sırada Milletvekili Habib basın açıklamasını bölerek, Filistin destekçisi 2 milletvekiline sataştı.

Milletvekilleri arasında geçen konuşma sırasında gerilim arttı, sesler yükseldi.

Habib, gazetecilere "Onlara nasıl söz verirsiniz?" diye sordu.

Guiraud, sözünü kesen Habib'e seslenerek, "Burada ne yapıyorsun? Buradan defol!" dedi.

Habib de Guiraud'a arkadaş olmadıkları anlamına gelen "Domuzları birlikte yetiştirmedik" deyimini söyledi.

Bunun üzerine Guiraud, "Sana diyorum. Asıl domuz sensin. Soykırım çamurundaki domuzsun." ifadesini kullandı.

Netanyahu'nun yakın dostu Habib, Guiraud'a "hangi soykırımdan" bahsettiğini sordu.

Milletvekili Dufour da Habib'e, soykırım propagandası yaptığı gerekçesiyle yargılanması gerektiğini söyledi.

Habib, "ölen tüm çocuklar için üzüldüğünü" belirterek, Guiraud'un meclisi utandırdığını savundu.

Guiraud daha sonra "Bu adam Fransa'yı utandırıyor, ülkeyi utandırıyor ve hepimiz kalbi olmayan bu insanlar tarafından temsil edildiğimiz için utanmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

Milletvekili Filistin İsrail Fransa Politika Güncel Haberler

İsrail'den yeni ateşkes hamlesi! Mısır ve Katar'a teklif iletti

İsrail'den yeni ateşkes hamlesi! Mısır ve Katar'a teklif iletti

 Olcay Kılavuz Bahçeli'nin danışmanlık görevinden alındı

Olcay Kılavuz Bahçeli'nin danışmanlık görevinden alındı

 '7 çocuğum aç' deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı

"7 çocuğum aç" deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na 'Roma turu' tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na "Roma turu" tepkisi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title