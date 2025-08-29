Fransa'da İslamofobik Çıkartmalar Yapıştıran Genç Hapis Cezası Aldı

Fransa'da mahkeme, Centre-Val de Loire bölgesindeki Orleans kentinde duvarlara İslamofobik çıkartmalar yapıştıran 19 yaşındaki kişiyi 6 ay tecilli hapis cezasına çarptırdı.

Avrupa İslamofobi ile Mücadele Topluluğunun (CCIE) Amerikan şirketi X platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Orleans'ta duvarlara İslamofobik çıkartma yapıştıran 19 yaşındaki Thibault isimli kişi, dün Orleans Ceza Mahkemesine çıkarıldı.

Mahkeme, Thibault'ya 6 ay tecilli hapis cezası çarptırdı ve sivil taraflara 200 avro ceza ödemesine karar verdi.

Orleans Ceza Mahkemesi, Thibault'nun suçu işlediği sırada muhakeme yeteneğinin "bozulduğuna" hükmederek, savcının talep ettiğinden daha az ceza verdi.

Thibault'nun üstünde silah taşımasını yasaklayan mahkeme, sanığa ayrıca 70 saat toplum hizmeti ve tedavi görme zorunluluğu getirdi.

Yerel medyadaki haberlere göre, dini nefret, şiddet ve ayrımcılığa teşvik, suça teşvik ile suç örgütü amblemi taşıma suçlarından yargılanan Thibault mahkemede, çıkartmaları faşizm karşıtlarını "provoke etmek" için duvarlara yapıştırdığını söyledi.

Orleans'taki duvarlarda mayıs ayında üzerinde "Müslümanlara yasaklı alan" ve "Başörtüsü yasak" yazılı ve Nazilerle bağlantılı sembollerin bulunduğu çıkartmalar bulunmuştu.

Thibault, 21 Mayıs'ta gözaltındayken çıkartmaları kendisinin yapıştırdığını kabul etmişti.