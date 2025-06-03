Fransa'da Irkçı Saldırıya Tepkiler Büyüyor

Fransa'nın Var vilayetinde 31 Mayıs'ta Tunuslu Hichem Miraoui'nin ölümüne neden olan ırkçı saldırıya yönelik tepkiler devam ediyor.

Paris Ulu Camisi'nin yönetiminden saldırıyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Var vilayetinde 31 Mayıs'ta Hichem Miraoui'nin ırkçı ve Müslüman karşıtı (İslamofobi) bir "terör cinayetinde" hayatını kaybetmesinden duyulan üzüntü ifade edildi.

Açıklamada, kelimelerle tarif edilemez bu suçun kınandığı belirtilirken Fransa Ulusal Terörle Mücadele Savcılığının soruşturmaya dahil olduğu aktarıldı.

Fransız makamlarından saldırının ve failin gerekçelerinin neler olduğunun aydınlatılması talep edilen açıklamada, Miraoui'nin ailesine başsağlığı dilendi.

Açıklamada, bu "terör eylemi" karşısında, yabancı düşmanı, ırkçı ve İslamofobik söylemlerle ilgili acil bir şekilde toplumsal farkındalık oluşması çağrısında bulunuldu.

Sosyalist Parti (PS) Genel Sekreteri Olivier Faure, konuk olduğu TF1 kanalında, ülkede tepkilerin devam ettiği ırkçı saldırıya ilişkin konuştu.

Paris hükümetinin yabancılara karşı bir "şüphe ortamı" oluşturduğunu ifade eden Faure, ülkede ırkçılığın "olağan" bir şey haline gelmesinden ötürü duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Faure, Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau'yu ülkede "bir tür ırkçılık havası" oluşturmakla itham etti.

Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Genel Sekreteri Jordan Bardella ise dün yaptığı X paylaşımında, Miraoui'nin ırkçı saikle öldürülmesinin Fransa'yı dehşete düşürdüğünü belirterek söz konusu faile örnek teşkil edecek bir ceza verilmesini istedi.

Irkçı saldırı

Var vilayetinde 31 Mayıs'ta yaşanan olayda 53 yaşındaki Fransız, 35 yaşındaki Tunuslu komşusunu vurarak öldürmüş ve 25 yaşındaki Türk genci elinden yaralamıştı.

Saldırganın sevgilisi olduğu belirtilen kadının ihbarı üzerine harekete geçen güvenlik ekipleri, olay yerinden aracıyla uzaklaşan zanlıyı kısa süreli kovalamacanın ardından yakalamıştı.

Zanlının aracında çok sayıda ateşli silah ele geçirilmişti.

Draguignan Savcılığı, olayla ilgili ırkçılığa dayalı cinayet soruşturması açmıştı.