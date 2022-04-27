Fransa'da internet erişimi kabloların kesilmesi nedeniyle uzun süre sağlanamadı - Haberler

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Fransa'da internet erişimi kabloların kesilmesi nedeniyle uzun süre sağlanamadı

AA - Esra Taşkın - Güncel
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Fransa'da internet erişimi kabloların kesilmesi nedeniyle uzun süre sağlanamadı

Fransa'da internet, erişim ağına yapılan saldırı nedeniyle uzun süre kesintiye uğradı.

Fransa'da internet, erişim ağına yapılan saldırı nedeniyle uzun süre kesintiye uğradı.

Fransa Dijital İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Cedric O, Twitter'dan yaptığı açıklamada, başkent Paris'in de içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesinde internet kablolarının kesildiğini belirtti.

Ülkedeki internet kesintisinden en fazla etkilenen GSM operatörü Free'den yapılan açıklamada, kesintinin geceden itibaren yaşandığı, ekiplerin erişimi sağlamak için uzun süre uğraştığı ifade edildi.

Firma ayrıca, kesilen kabloların fotoğraflarını da Twitter hesabından paylaştı.

AA / Esra Taşkın - Güncel

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