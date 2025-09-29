Fransa'da İnsan Hakları İhlalleri BM'de Görüşüldü

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlenen programda, Fransa'daki insan hakları ihlalleri görüşüldü.

Uluslararası Adalet, Eşitlik ve Barış Konseyi (COJEP) tarafından, BM İnsan Hakları Konseyi'nin 60'ncı Oturumu kapsamında "Fransa'da İnsan Hakları" başlıklı toplantı düzenlendi.

COJEP Genel Başkanı Ali Gedikoğlu, toplantıya ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmelerde, COJEP'in 2000'li yıllardan bu yana başta BM İnsan Hakları Konseyi'nin yanı sıra farklı platformlarda da insan hakları ihlalleriyle ilgili girişimlerde bulunduğunu söyledi.

Gedikoğlu, "Bundan önceki dönemlerde Bosna, Filistin ve Çeçenistan'daki insan hakları ihlallerinin yanı sıra Avrupa'da ırkçılık, ayrımcılık ve İslam karşıtlığını burada konferanslarla gündeme getirdik. Getirmeye de devam ediyoruz." dedi.

Fransa'da özellikle 2021'de çıkan "Ayrılıkçı Müslümanlar" isimli yasadan esinlenerek yeni yasalar da çıkarıldığını belirten Gedikoğlu, bu yasaların, ülkedeki göçmen kökenlileri ve özellikle Müslüman kökenli Fransızların özgürlüklerini ve yaşamlarını ciddi bir şekilde sınırladığına dikkati çekti.

Gedikoğlu, "Bu yasalar, Fransa'daki göçmen kökenlileri ve özellikle Müslüman kökenli Fransızların özgürlüklerini ve yaşamlarını ciddi bir şekilde sınırlıyor. Bu insan hakları ihlallerini burada gündeme getireceğiz. Özellikle 11 Eylül'den sonra Avrupa'da hızla daralan özgürlük alanları, din ve vicdan hürriyeti, ırkçılık ile ayrımcılığın yükselmesi, ırkçı hareketlerin Müslümanların özgürlük alanlarını daraltan söylemleri ile eylemleri Batı'daki Müslümanlarda büyük tedirginliğe yol açıyor." diye konuştu.

Gedikoğlu, Fransa'daki Müslüman kadınların her sabah bir mekanda toplantılar düzenlediğini ve aralarında yardımlaşma etkinlikleri organize ettiklerini belirterek, bu mekanı basan Fransız polislerinin "Paraları ne için topluyorsunuz? Ne için harcıyorsunuz?" diye sormasına tepki gösterdi.

Bu baskının temelinde "terörizmin finanse edilmesi" yönünde bir araştırma olduğunu kaydeden Gedikoğlu, "(Fransa'daki) Müslüman kadınların kendi içindeki en basit entelektüel çabasını ya da sosyal çalışmalarını terörize edebiliyorlar. Batıda bunların sayısı her geçen gün artıyor. Bu tür insan haklarını ihlal eden yasaların, yasakların durdurulmasıyla ilgili duyarlılığımızı göstermek için geldik." ifadelerini kullandı.

Program kapsamında Arap dünyasına ilişkin çalışmalarıyla tanınan Fransız siyaset bilimci François Burgat ve Şaban Kiper, Fransa'da yaşanan insan hakları ihlallerinin yanı sıra Müslümanların ve diğer göçmenlerin karşılaştığı zorluklarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Burgat ve Kiper, konuya ilişkin sunumlar yaptı.