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Fransa'da ilk açık deniz rüzgar çiftliğinin açılışı yapıldı

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Fransa'da ilk açık deniz rüzgar çiftliğinin açılışı yapıldı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkenin batısındaki Saint-Nazaire kentinde, ilk açık deniz rüzgar çiftliğinin açılışını gerçekleştirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkenin batısındaki Saint-Nazaire kentinde, ilk açık deniz rüzgar çiftliğinin açılışını gerçekleştirdi.

Açılışta konuşan Macron, bu çiftliğin üretime hazır olduğunu, ancak yapımının 10 yıldan fazla sürdüğünü belirtti.

Macron, konuşmasında artan enerji fiyatlarına atıfta bulunarak, enerjinin bir "savaş silahı" haline geldiğinden bahsetti.

Geçen yıl Avrupa'nın tükettiği Rus gazı yüzde 45'lik bir oranken, bugün bu oranın yüzde 9 olduğunu vurgulayan Macron, enerjide kaynakları çeşitlendirmeye, tasarrufa ve Avrupa dayanışmasına dayalı bir Avrupa stratejisi gözlemlediklerine değindi.

Emmanuel Macron, 2050'ye kadar 50 açık deniz rüzgar çiftliği kurmayı hedeflediklerini bildirdi.

Yenilenebilir enerji projelerinin 2 kat daha hızlı ilerlemesini istediğini söyleyen Macron, buna ilişkin yasa tasarısının haftaya bakanlar kuruluna geleceğini aktardı.

Saint-Nazaire'deki açık deniz rüzgar çiftliği 80 rüzgar türbininden oluşuyor.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel

Emmanuel Macron Fransa Güncel Haberler

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