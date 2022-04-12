Fransa'da İkinci Turdan Neler Bekleniyor? - Haberler

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Fransa'da İkinci Turdan Neler Bekleniyor?

DailyMotion.com - Güncel
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Fransa'da dün yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 50'yi tutturamayan ancak en yüksek oyu alan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve aşırı sağcı lider Marine Le Pen iki hafta sonra yapılacak ikinci turda yarışacak.

Fransa'da dün yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 50'yi tutturamayan ancak en yüksek oyu alan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve aşırı sağcı lider Marine Le Pen iki hafta sonra yapılacak ikinci turda yarışacak. Alınan sonuç ne anlama geliyor? Ukrayna'daki savaş seçim sonuçlarını nasıl etkiledi?

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

DailyMotion.com / Güncel

Emmanuel Macron, Marine Le Pen, cumhurbaşkanı, Fransa, Güncel, Haberler

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