Fransa'da İkinci Turdan Neler Bekleniyor?

Fransa'da dün yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 50'yi tutturamayan ancak en yüksek oyu alan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve aşırı sağcı lider Marine Le Pen iki hafta sonra yapılacak ikinci turda yarışacak. Alınan sonuç ne anlama geliyor? Ukrayna'daki savaş seçim sonuçlarını nasıl etkiledi?

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