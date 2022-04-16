Fransa'da iki Müslüman kıza saldıran kişi mahkemeye çıkacak

Fransa'da iki başörtülü Müslüman genç kıza saldıran kişi mahkemede yargılanmaya başlanacak.

Montpellier kentinde 12 Mart'ta iki Müslüman genç kıza saldıran 60'lı yaşlarındaki kişi, saldırıdan bir gün sonra gittiği karakolda gözaltına alınmış, olayla ilgili savcılık soruşturma başlatmıştı.

Mağdur kızların avukatı Nabil Boudi, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, zanlının 14 Eylül'de Montpellier Ceza Mahkemesi'nde yargılanacağını belirtti.

Zanlıya mahkemede, saldırdığı mağdurların bir süre iş göremezliğine neden olma, inançlarını hedef alan kasıtlı şiddete başvurma ve alenen aşağılama suçlamaları yöneltilecek.

Medyada günlerdir dolaşan görüntülerde de söz konusu adamın, genç bir kızın elinden zorla telefonunu almaya ve başka bir başörtülü kızın ise onları ayırmaya çalıştığı görülüyor.

Ardından adamın kızın elinden telefonu alarak başka bir yere fırlattığı görüntülerde mağdur kızların "durun" şeklindeki çığlıkları duyuluyor.

Olaya ait paylaşılan bir diğer videoda ise şahıs "Gerçekten dünyanın en saçma dini" ifadelerini kullanıyor.