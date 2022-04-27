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Fransa'da iki mescide İslam karşıtı yazılar yazıldı

AA - Esra Taşkın - Güncel
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Fransa'da iki mescide İslam karşıtı yazılar yazıldı

Fransa'nın güneyinde iki mescide İslam karşıtı yazılar yazıldı.

Fransa'nın güneyinde iki mescide İslam karşıtı yazılar yazıldı.

Yerel gazete La Provence'in haberine göre, Aix-en-Provence kentinde iki mescidin girişine 25 Mayıs'ta gece geç saatlerde yazılan yazılarda "İslam öldürür" ve "İslam, Avrupa'dan çık dışarı" ifadeleri yer aldı.

Belediye ekipleri söz konusu yazıları sildi.

Belediye meclis üyesi Salah-Eddine Khouiel ise söz konusu yazılara tepki göstererek, "Bu skandal eylemleri kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Savcılık ise olayın faillerini bulmak için soruşturma başlattı.

Olaya ilişkin bir görgü tanığı veya güvenlik kamerası bulunmuyor.

AA / Esra Taşkın - Güncel

Fransa, Mayıs, İslam, Güncel, Haberler

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