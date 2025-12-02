Haberler

Fransa'da İki Gazeteci Derneğinden İsrail'e Şikayet

Fransa'da Gazeteciler Ulusal Sendikası ve Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, gazetecilerin Gazze'de iş yapmasını engelleyen İsrail'e karşı yargı yoluna gitti. Dilekçede, İsrail'in 'savaş suçu' işlediği iddia edildi.

Fransa'da iki gazeteci derneği, gazetecilerin işlerini yapmasını engelleyen İsrail'e karşı şikayet dilekçesi sundu.

Le Monde'un haberine göre, Gazeteciler Ulusal Sendikası (SNJ) ve Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (FIJ) Gazze'de "haber özgürlüğünü engellediği" için İsrail'e karşı Paris'te yargı yoluna gitti.

Dernekler, Gazze'ye gazetecilerin girişlerine izin vermeyen İsrail'in "savaş suçu işlediğini" belirterek, bu suçun soruşturulmasından sorumlu olan Fransa Ulusal Terörle Mücadele Savcılığına başvurdu.

France Info kanalının haberine göre, iki dernek yüz sayfalık dilekçe sundu. Bu dilekçe, Fransa'da İsrail'e karşı "basın özgürlüğünü engellediği" için sunulan ilk şikayet dilekçesi oldu.

Dernekler, İsrail'in gazetecilerin çalışmasına karşı şiddet içeren koordineli engellemesini kınadıklarını vurguladı.

Gazze'de 250'den fazla gazeteci öldürüldü

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda 70 bin 112 kişi hayatını kaybetti, 170 bin 986 kişi yaralandı. Gazze'de enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Gazze'de 250'den fazla gazeteci İsrail tarafından hedef alınarak öldürüldü.

Filistin Gazeteciler Sendikası'nın 5 Kasım'da yayımladığı aylık raporda, İsrail ordusunun ekim ayında Gazze Şeridi'nde 2 gazeteciyi öldürdüğü, 10 gazeteciyi yaraladığı, 9 gazetecinin evini yıktığı belirtildi.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit - Güncel
