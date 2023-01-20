Fransa'da Hükümetin Emeklilik Reform Planı Protesto Ediliyor Güncel Haberler LİLLE, 20 Ocak (Xinhua) -- Fransa'nın Lille kentinde hükümetin emeklilik reform planına karşı düzenlenen mitinge katılan göstericiler, 19 Ocak 2023. LİLLE, 20 Ocak (Xinhua) -- Fransa'nın Lille kentinde hükümetin emeklilik reform planına karşı düzenlenen mitinge katılan göstericiler, 19 Ocak 2023. Fransa İçişleri Bakanlığı, hükümetin tartışmalı emeklilik reform planını protesto etmek için Perşembe günü ülke genelinde yaklaşık 1,12 milyon Fransız'ın sokaklara çıktığını bildirdi. (Fotoğraf: Sebastien Courdji/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Fransa Lille Güncel Haberler

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