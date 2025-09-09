Fransa'da Hükümetin Düşmesi Üzerine Geniş Çaplı Gösterilere Hazırlık

Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau hükümetin düşmesinin ardından ülke genelinde yapılacak geniş çaplı gösterilere karşı 80 binden fazla kolluk kuvvetinin harekete geçirileceğini bildirdi.

Valilerle gerçekleştirdiği toplantının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Retailleau, Ulusal Meclis'te dün yapılan oylamada hükümetin güven oyu alamayarak düşmesini değerlendirdi.

Başbakan François Bayrou'nun gün içinde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a istifasını sunması beklenirken, Cumhuriyetçiler Partisi (LR) üyesi Retailleau kurulacak yeni hükümette yer almalarının özellikle bütçe konusunda izlenecek adımlara bağlı olduğu vurguladı.

Öte yandan Retailleau, iktidarın siyasi adımlarına ve 2026 bütçe planına karşı yarın ülke genelinde düzenlenmesi planlanan geniş çaplı eylemlere yönelik güvenlik önlemlerini artıracaklarını belirtti.

Yaklaşık 100 bin protestocunun katılacağı tahmin edilen eylemlere "sıfır tolerans" göstereceklerine dikkati çeken Retailleau, gösteriler sırasında zırhlı araçlar ve helikopterlerle birlikte 80 binden fazla polis ve jandarmanın görev yapacağını açıkladı.

Aylardır sosyal medya platformlarından "Her şeyi durduralım" sloganıyla çağrılar yapılırken, bu çağrıyı destekleyenlerin 10 Eylül'de ülke genelinde geniş çaplı eylem ve grevler düzenlemesi bekleniyor.

Bütçe anlaşmazlığı nedeniyle hükümetler düşüyor

Fransa'da merkez sağcı Michel Barnier hükümeti, 3 aylık görev süresinin ardından 2025 bütçe görüşmelerinde yaşanan uzlaşmazlık nedeniyle 4 Aralık 2024'te muhalefetin sunduğu gensoru önergesiyle düşmüştü. Ardından Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Bayrou'yu 13 Aralık 2024'te başbakan olarak atamıştı.

Kamu borçlarıyla zor durumda olan ülkede yeni bütçe görüşmeleri de hükümet ile muhalefet kanadı arasındaki temel anlaşmazlık konularından biriydi.

Bayrou, bazı resmi tatillerin kaldırılmasıyla 43 milyar avro civarında tasarruf yapılmasını içeren ve Fransızların tepki gösterdiği 2026 bütçesinin görüşülmesi öncesinde hükümeti güven oylamasına götüreceğini duyurmuştu.

François Bayrou hükümeti, dün yapılan oturumda güvenoyu alamayarak düşmüştü.

Oylamada, 194 milletvekili Bayrou hükümetinden yana oy kullanırken 364 milletvekili güvensizlik oyu vermiş, 15 vekil çekimser kalmıştı.