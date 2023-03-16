Fransa'da hükümet tartışmalı emeklilik reformunun oylanmadan geçirilmesi için anayasal yetkisini kullandı

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, bir yasa tasarısının Ulusal Meclisten oylama yapılmadan geçirilmesi için hükümete yetki veren Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını, emeklilik reformu için devreye koyduğunu açıkladı.

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, bir yasa tasarısının Ulusal Meclisten oylama yapılmadan geçirilmesi için hükümete yetki veren Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını, emeklilik reformu için devreye koyduğunu açıkladı.

Ulusal Mecliste salt çoğunluğu bulunmayan Borne hükümeti, emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmayı hedefleyen reforma ilişkin yasa tasarısını oylamadan geçirme kararı aldı.

Meclis'te yerel saatle 15.00'te toplanan emeklilik reformuna ilişkin genel kurulda iki kez verilen aranın ardından söz alan Borne, Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını uygulamaya koyduğunu açıkladı.

Borne, reformla ilgili tasarıya ilişkin parlamentoda 175 saat görüşülme yapıldığını belirterek, reformun gerekliliğini savundu.

Borne'nin konuşması sırasında meclisteki muhalefet sıralarından yuhalama sesleri yükselirken muhalefet milletvekilleri, Fransız Ulusal Marşı'nı okudu.

Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisi Grup Başkanvekili Marine Le Pen ise hükümetin bu adımına karşı meclise gensoru önergesi vereceklerini duyurdu.

Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrası

Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrası, yasa tasarısının oylanmadan Ulusal Meclis'ten geçirilmesi için hükümete yetki veriyor ve buna karşı muhalefetin gensoru önergesi sunmasına olanak sağlıyor.

Gensoru önergesi, meclisteki milletvekillerinin çoğunluğunun desteğini alırsa hükümet düşüyor.

Gensoru önergesi, mecliste çoğunluk tarafından desteklenmediğinde ise yasa tasarısı, mecliste oylanmadan geçilmiş sayılıyor ve Senato'nun önüne geliyor.

Borne'nin içeriğini 10 Ocak'ta açıkladığı emeklilik reformuna karşı kitlesel grev ve gösteriler için Fransızlar defalarca sokağa indi.???????

Ülkenin en önemli işçi ve öğrenci sendikalarının yanı sıra muhalefetin büyük bir kısmı reforma karşı tavır aldı.