Fransa'da Hükümet Sözcüsü, bazı eylemcileri 'protestolara öldürmek için' gelmekle suçladı

Fransa Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, ülkede emeklilik yaşını 2 yıl artıran tartışmalı reforma karşı düzenlenen protestolar hakkında, bazı eylemcilerin gösteri yapmak için değil öldürmek için geldiğini öne sürdü.

Fransa Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, ülkede emeklilik yaşını 2 yıl artıran tartışmalı reforma karşı düzenlenen protestolar hakkında, bazı eylemcilerin gösteri yapmak için değil öldürmek için geldiğini öne sürdü.

Veran, Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı açıklamada, gösteri yapmanın bir hak olduğunu ve buna saygı duyduklarını söyledi.

"Eylemlerin bazı müdavimleri gösteri ve protesto için değil, kırıp dökmek, hatta öldürmek için geliyor. 1 Mayıs'taki gösterilerde bazıları polisi öldürmek için geldi." diyen Veran, son kitlesel gösteride bir polisin atılan molotofkokteyliyle yanmasını buna örnek gösterdi.

Veran, gösterilerde şiddete başvuranların güvenliği tehlikeye attıkları gerekçesiyle eylemlere katılmasına izin verilmemesi gerektiğini savundu.

Fransa Hükümet Sözcüsü, "Onlarca, yüzlerce tahripçinin gösterilere geldiğini görmek dayanılmaz bir durum." ifadesini kullandı.

Sendikaların hükümetle görüşmelere yeşil ışık yakmasına ilişkin ise Veran, Başbakan Elisabeth Borne yönetimindeki hükümetin görüşmelerden netice alınması için bir yol haritası belirlediğini ifade etti.

Ülkede 1 Mayıs olaylı geçmişti

Fransa'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde ülke çapında düzenlenen emeklilik reformu karşıtı kitlesel gösterilerde polis ile eylemciler arasında olaylar çıkmıştı.

305'i başkent Paris'te olmak üzere toplam 540 kişinin gözaltına alındığı gösterilerde, birçok gazetecinin polis tarafından hedef alınması tepki toplamıştı.

Street-Medics Gözlemevi, gösterilerde, aralarında eylemlere katılmayan sivillerin de olduğu 30'u ağır 200 kadar kişinin yaralandığını belirtmişti.

Ülkenin en büyük işçi federasyonlarından Genel İş Sendikası (CGT), 1 Mayıs'ta Fransa genelinde 310 noktada düzenlenen gösterilere, 550 bini Paris'te olmak üzere yaklaşık 2,3 milyon kişinin katıldığını iddia ederken İçişleri Bakanlığı genel katılımın 782 bin olduğunu açıklamıştı.

Emeklilik reformu

Fransa'da hükümetin, emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını içeren yasa tasarısını oylamadan Meclisten geçirme kararı üzerine, 16 Mart'ta kitlesel gösteriler başlamıştı.

Polis protestoculara sert müdahale ederken, ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanmıştı.

Ülke genelinde 16 Mart'tan bu yana düzenlenen protestolarda 1000'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Muhalefet ve hükümetin, reformun anayasaya uygun olup olmadığının belirlenmesi için başvurduğu Anayasa Konseyi, yasa tasarısının emeklilik yaşını 64'e çıkaran maddesini onaylamış, 6 maddeyi ise tamamen veya kısmen reddetmişti.

Söz konusu tasarı, FransaCumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından imzalanarak Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.