Fransa'da Hükümet Krizi: Lecornu İstifa Etti, Yeni Başbakan Bekleniyor

Fransa'da bu hafta başbakanlık görevinden istifa eden Sebastien Lecornu, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ülke için 48 saat içinde yeni bir başbakan atamasının mümkün olduğunu belirtti.

Lecornu, konuk olduğu France 2 kanalında, ülkedeki hükümet krizine dair açıklamalarda bulundu.

Son 48 saatte siyasi partilerle müzakereler yaptığını dile getiren Lecornu, Fransızların siyasetçilerin anlaşmasını istediğini ifade etti.

Lecornu, bir yıl önce Fransızların sandığa gittiğini anımsatarak, seçim sonrası ortaya çıkan parçalı Meclis tablosunun ülkedeki farklı hassasiyetleri ve ayrışmaları yansıttığına işaret etti.

Yeniden başbakanlık görevini üstlenip üstlenmeyeceğine ilişkin soruya Lecornu, "Bu akşam, görevimin tamamlandığını düşünüyorum." dedi.

Lecornu, "Sanırım durum Cumhurbaşkanı'nın 48 saat içinde başbakanı atamasına imkan veriyor." diyerek, ülkeyi yönetecek yeni hükümetin, 2027 cumhurbaşkanı seçimleri hazırlığı içinde olmaması gerektiğini dile getirdi.

Yeni başbakanın sol kesimden bir isim olup olmayacağına Macron'un karar vereceğini söyleyen Lecornu, Ulusal Meclis'te mutlak çoğunluğun Meclis'in yeniden feshedilmesini istemediğini belirtti.

Lecornu, tartışmalı emeklilik reformu hakkında müzakerelerin düzenlenebilmesi için bir yol bulunması gerektiğini dile getirdi.

"LFI (Boyun Eğmeyen Fransa ) ve RN (Ulusal Birlik) haricinde beni görmeye gelen tüm siyasi güçler, 31 Aralık'ta bir bütçe olmaması riskini almamak gerektiğini ifade etti." diyen Lecornu, 13 Ekim'de Parlamento'ya 2026 için bütçe projesinin sunulacağını aktardı.

Lecornu, bu projenin mükemmel olmadığını ve müzakere edilmesi gerektiği değerlendirmesinde bulunarak, şu anda Cumhurbaşkanı'nı değiştirmenin zamanı olmadığını savundu.

Bütçe anlaşmazlıkları Fransa'da hükümet istikrarsızlığına yol açıyor

Fransa'da merkez sağcı Michel Barnier hükümeti, 3 aylık görev süresinin ardından 2025 bütçe görüşmelerinde yaşanan uzlaşmazlık nedeniyle 4 Aralık 2024'te muhalefetin sunduğu gensoru önergesiyle düşmüştü.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, François Bayrou'yu 13 Aralık 2024'te başbakan atamıştı.

Kamu borçları nedeniyle zor durumda olan ülkede yeni bütçe görüşmeleri, hükümet ile muhalefet kanadı arasındaki temel anlaşmazlık konularından biriydi.

Bayrou, bazı resmi tatillerin kaldırılmasıyla 43 milyar avro civarında tasarruf yapılmasını içeren, Fransızların tepki gösterdiği 2026 bütçesinin görüşülmesi öncesinde hükümeti güven oylamasına götüreceğini duyurmuştu.

François Bayrou hükümeti, 8 Eylül'de yapılan oturumda güvenoyu alamayarak düşmüştü. Macron 9 Eylül'de Savunma Bakanı olarak görev yapan Sebastien Lecornu'yu başbakan atamıştı.

Fransa'da 5 Ekim'de yeni hükümeti kuran Lecornu, hükümete gelen tepkiler üzerine bir gün sonra istifa etmişti.