Fransa'nın Nice Uluslararası Havaalanına yakın Cagnes-sur-Mer ve Villeneuve-Loubet şehirlerinde orman yangını çıktı. Avrupa'da sıcak hava dalgasının etkisi ile birçok ülke orman yangınları ile mücadele ediyor. Yangına yaklaşık 100 itfaiyeci ve 1 helikopter ile müdahale edildiği açıklandı. Yetkililer, Cagnes-sur-Mer'deki orman yangının kontrol altına alınmak üzere olduğunu ve çalışmaların akşam saatlerinde de devam etmesinin beklendiğini aktararak, yangında can ve mal kaybı olmadığını ifade etti. Fransa Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Nice Uluslararası Havaalanı yakınındaki orman yangınlarının şu anda hava trafiği üzerinde herhangi bir etkisi olmadığı belirtildi. Yerel bir belediye yetkilisi yaptığı açıklamada, yangının otoyola yakın yerleşim olmayan bir alanı etkilediğini söyledi. Nice polisi ise, yangının karayolu ve demiryolu trafiğinde kesintiye neden olmadığını aktardı.

- Fransa'da havaalanı yakınında orman yangını

NİCE - Fransa'nın Nice Uluslararası Havaalanına yakın Cagnes-sur-Mer ve Villeneuve-Loubet şehirlerinde orman yangını çıktı.

Avrupa'da sıcak hava dalgasının etkisi ile birçok ülke orman yangınları ile mücadele ediyor. Fransa'nın Nice Uluslararası Havaalanına yakın Cagnes-sur-Mer ve Villeneuve-Loubet şehirlerinde orman yangını çıktı. Yangına yaklaşık 100 itfaiyeci ve 1 helikopter ile müdahale edildiği açıklandı.

Yetkililer, Cagnes-sur-Mer'deki orman yangının kontrol altına alınmak üzere olduğunu ve çalışmaların akşam saatlerinde de devam etmesinin beklendiğini aktararak, yangında can ve mal kaybı olmadığını ifade etti. Fransa Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Nice Uluslararası Havaalanı yakınındaki orman yangınlarının şu anda hava trafiği üzerinde herhangi bir etkisi olmadığı belirtildi.

Yerel bir belediye yetkilisi yaptığı açıklamada, yangının otoyola yakın yerleşim olmayan bir alanı etkilediğini söyledi. Nice polisi ise, yangının karayolu ve demiryolu trafiğinde kesintiye neden olmadığını aktardı.