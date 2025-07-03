Fransa'da Hava Trafik Kontrolörleri Grevi Uçuşları Etkiliyor

PARİS, 3 Temmuz (Xinhua) -- Fransa Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, salı günü havayolu şirketlerinden hava trafik kontrolörlerinin grevi nedeniyle Paris havalimanlarında 3 Temmuz'da gerçekleştirilecek uçuşların yüzde 40'ını iptal etmelerini istedi. Ülkenin havayolu trafiğinde güney bölgelerindeki okulların yaz tatili arifesinde olması nedeniyle de ciddi aksaklıklar yaşanıyor.

Genel müdürlük, 3 ve 4 Temmuz'da hava trafiğinde grev nedeniyle görülebilecek aksaklıkların sadece başkent Paris'i değil, başka kentleri de etkileyebileceğini bildirdi.

İptallerden Paris'teki havalimanlarını büyük oranda etkilenirken, Fransa'nın üçüncü büyük havalimanı olan Nice'deki havalimanında da uçuşların da yarısı iptal edilecek.

Daha fazla aksaklığı önlemek için hava trafik kontrolörü sayılarıyla uçuş hacimlerini uyumlu hale getirmeye çalışan genel müdürlük, Lyon, Marsilya, Montpellier, Ajaccio ve Figari'deki havalimanlarında uçuşların yüzde 30'unun iptal edilmesi talimatını verdi.

Fransa'nın ikinci büyük sendikası UNSA-ICNA ve üçüncü büyük sendikası USAC-CGT'nin öncülük ettiği grev, çalışma koşullarına ilişkin müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından başladı. Sendikalar özellikle yapısal personel yetersizliği, teknik projelerin kötü yönetilmesi ve genel müdürlük teşkilatındaki "toksik yönetim" olarak adlandırdıkları duruma dikkat çekmek için grev düzenliyor. Ancak ülkedeki en büyük sendika olan SNCTA greve katılmayı reddetti.